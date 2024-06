Au-au: Casal viraliza ao andarem com máscaras de cachorro no aeroporto de Brasília

Viralizou nas redes sociais um vídeo com uma situação para lá de inesperada. Nas imagens, um casal aparece vestindo máscaras de cachorro no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, com o homem até mesmo puxando a mulher pela coleira.

No X, antigo Twitter, os usuários ficaram perplexos com o vídeo, especialmente com a situação, que muitos apontaram ter envolvimento com a prática de BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo), estar acontecendo em meio ao terminal.

A situação, no entanto, foi gravada pelo criador de conteúdo adulto e garoto de programa Gabe Spec, que tem mais de 150 mil seguidores em seu Instagram, onde ensina mais sobre o mundo BDSM. A mulher que aparece no vídeo não teve a identidade revelada. “Quando a cadela e o dono são exibidinhos, é nisso que dá”, diz a publicação.

Apesar de ser reconhecido por seu conteúdo do tipo, a publicação foi alvo de crítica de várias pessoas, incluindo seus seguidores. “Gosto de seus conteúdos, mas aí você fodeu. Tem crianças aí meu caro, faz tuas putaria para os adultos”, diz um dos comentários.

Mesmo com as críticas, o vídeo, publicado em 9 de maio, mas que só viralizou nas redes nessa semana, já conta com quase 26 mil curtidas no Instagram. Confira a situação:

