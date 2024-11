'Capitu': píton albina do Bioparque tem nome escolhido após votação no Instagram

A nova moradora do Bioparque Pantanal teve o nome escolhido nesta segunda-feira (25), após votação popular que ocorreu ontem (24). A píton albina se chamará Capitu em homenagem à icônica personagem de Machado de Assis.

A votação foi realizada nas redes sociais do Bioparque Pantanal, sendo que os participantes tinham três opções de nomes disponíveis, todos inspirados em personagens da literatura brasileira: Capitu, Iracema e Paraguaçu.

A serpente Capitu, da espécie Python bivittatus, tem 2,5 metros e foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em um circo onde era usada como atração. O animal não pode retornar à natureza em razão da perda das suas defesas naturais.

Serpente do Bioparque teve o nome escolhido após votação popular — Foto: Sérgio Saturnino/ TV Morena

Considerada uma das maiores espécies de serpentes do mundo, a píton pode atingir até oito metros de comprimento e pesar 100 kg na fase adulta. A espécie é originária do continente asiático e é considerada exótica no Brasil, ou seja, não pertence à fauna local.

O Bioparque informou que Capitu irá participar de ações voltadas à conscientização ambiental dos visitantes sobre a importância da preservação da fauna e a luta contra o tráfico de animais silvestres.

