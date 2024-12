Governo de MS intensifica combate ao uso de cigarros eletrônicos entre jovens

Dados da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mostram que 14,9% dos jovens de 18 a 24 anos em Mato Grosso do Sul utilizam o cigarro eletrônico. Diante disso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Vigilância Sanitária, da gerência de Prevenção e Controle do Tabagismo e gerência de Atenção à Saúde do Adolescente, em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação) e outras entidades, intensificou ações de fiscalização, educação preventiva e promoção de saúde.

Entre os destaques, estão a apreensão de mais de 2.600 cigarros eletrônicos e 700 essências em operações realizadas em cidades como Campo Grande e Três Lagoas, além da implementação do “Protocolo de 5 Passos” para o enfrentamento da comercialização desses dispositivos.

No campo educacional, foram iniciadas nas escolas da Rede Estadual de Ensino campanhas integradas ao PSE (Programa Saúde na Escola) que incluiu palestras, atividades de conscientização e fortalecimento da parceria entre famílias, escolas e serviços de saúde.

Com foco na atuação local, a SES promoveu capacitações para profissionais da saúde, vigilâncias sanitárias municipais e forças de segurança. Esses treinamentos aumentaram a eficácia das operações e da sensibilização da população, consolidando uma abordagem integrada e intersetorial.

A ação contou com a colaboração com entidades como Anvisa, INCA (Instituto Nacional de Câncer), Procon e Polícia Civil.

A SES também incentivou a participação da sociedade, disponibilizando canais para denúncias anônimas sobre a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos, como o 136 (Ouvidoria do SUS) e o 151 (Procon).

