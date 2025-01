Homenagem a violeira Helena Meirelles leva mais cores para a Rua 14 de Julho

A Rua 14 de Julho que saiu ganhando com a homenagem ao centenário da violeira Helena Meirelles. Isso porque uma bela pintura coloriu ainda mais a via movimentada no Centro de Campo Grande. Ao JD1, o responsável técnico pela obra, o engenheiro civil Diogo Rodrigues contou detalhes sobre a arte que agora embeleza a Galeria Itamarati.

O responsável pela pintura que mostra o retrato da dama da viola é o artista plástico Marcos Rezende e sua equipe. Caminhando para o fim, a obra já está 99% concluída.

"Os equipamentos começaram a ser montados para a pintura no dia 5 de janeiro, então a execução da obra já levou em torno de uns 25 dias. Aproveitamos para revitalizar o prédio, tendo em vista tratar de uma construção antiga. Então foi implementado o painel, mas também outras paredes estão recebendo pinturas novas, para ornar e valorizar ainda mais com a obra de arte. Fizemos uma programação visual do prédio todo", explicou.

Durante o dia, o retrato de Helena Meirelles - que possui 240 metros quadrados de arte - já chama a atenção da população com as cores vibrantes, no entanto, quem passar pela 14 de Julho durante a noite também poderá contemplar a homenagem, já que 10 holofotes serão instalados para garantir a iluminação do prédio das 20h às 6h.

"Nós vamos fazer uma iluminação artificial sustentável, para não gerar custo para o prédio. Esse vai ser o primeiro painel iluminado no Estado", ressaltou ele.

À reportagem, Diogo lembrou que o painel artístico é integrado ao projeto “Helena Meirelles: Som e Cor do Pantanal”, um documentário sobre a violeira, financiado pela Lei Paulo Gustavo, através de um edital da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio do secretário Marcelo Miranda.

Sobre o documentário

O projeto 'Helena Meirelles: Som & Cor do Pantanal' é um documentário que irá apresentar 3 episódios sobre a dama da viola.

A obra conta todo o processo de uma composição e gravação da canção inédita feita pelo músico Jerry Espíndola em homenagem à violeira. Além disso, mostra todos os passos da pintura do mural enquanto diversos artistas falam da importância e do legado de Meirelles para a cultura Sul-mato-grossense.

"Nós aproveitamos e unimos as duas ideias. Fizemos o roteiro do documentário contando a história dela e no meio do documentário, o Jerry Espíndol havia feito uma composição em homenagem a artista, chama 'Dona Helena', a música é junto com um violeiro Rafael Vital. Então gravamos em estúdio, com a qualidade profissional, e estamos fazendo o making of da pintura do prédio. Tudo junto vai ficar algo bem bacana e emocionante", adiantou.

Lançamento do painel artístico

Apesar de não ter uma data definida ainda, o lançamento oficial da pintura no prédio deve ocorrer logo após o Carnaval.

"É um projeto legal, e que ainda falta acertar alguns detalhes para então poder fazer o lançamento oficial. Mas garanto que será algo bem bacana e especial, conforme esse projeto merece, logo após o Carnaval", finalizou ele.

