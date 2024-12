Jorge e Mateus apoiam estudante em viagem para simulações da ONU em Harvard

Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus! Isabella Sisterna, estudante de 16 anos, teve um sonho realizado no final de novembro ao pedir apoio para sua viagem internacional durante o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus em Sorocaba, interior de São Paulo.

A jovem, que deseja participar de simulações acadêmicas da ONU (Organização das Nações Unidas) nas universidades de Harvard e Yale, recebeu uma doação de R$ 40 mil dos cantores para custear a viagem.

Durante o show, Isabella, acompanhada pela família, fez um apelo ao público e aos cantores, pedindo ajuda para realizar seu sonho. Com isso, tanto Jorge quanto Mateus anunciou que faria uma doação de R$ 20 mil para que a jovem pudesse participar do evento.

Além do apoio financeiro, Isabella teve a oportunidade de cantar ao lado da dupla e conhecer os artistas nos bastidores.

A estudante integra um grupo de 30 jovens brasileiros que viajarão aos Estados Unidos em janeiro de 2025. Durante os eventos, Isabella e seus colegas de delegação debaterão temas globais como direitos humanos, meio ambiente e soluções para problemas mundiais, como liderança e diplomacia.

Com a ajuda dos artistas, Isabella conseguiu arrecadar o montante necessário para a viagem, que inclui transporte, hospedagem, curso preparatório e outras despesas.

