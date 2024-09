Magoado! Cão fica emburrado após tutor pedir para o pet "sair do caminho"; veja

Um cachorro da raça golden retriever protagonizou uma cena divertida com seu tutor, que vive em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Como estava com o pé machucado, o rapaz pediu ao cão que saísse do caminho para poder passar. O que era um simples pedido, virou uma ofensa para o doguinho e acabou viralizando nas redes sociais.

De acordo com Renatinho Torres, Matteo é muito sentimental. Por isso, ficou bastante sentido ao ouvir que era para “sair da frente”. “Eu pedi para ele levantar, pois eu não podia pular por cima porque estava com a bota imobilizadora. Ele não levantou”.

O tutor, então, decidiu falar mais alto com o pet. Foi aí que Matteo levantou do chão e sentou na poltrona com o rosto virado para a parede. “Ele se emburrou, sem me olhar por um bom tempo. Fiquei com pena e fui pedir desculpas”, explicou Renatinho.

Nada adiantou para convencer o cachorro a deixar de lado sua magoa e aceitar o perdão. O momento foi compartilhado no TikTok e recebeu inúmeros comentários de internautas que defendem a postura do golden retriever.

“Moço, pede desculpa pra ele”, escreveu um usuário. Outra pessoa disse: “É desse jeito, o golden vira a cara e a gente tem que pedir mil desculpas”. Um terceiro ainda acrescentou: “Ainda dizem que eles não têm noção das coisas”. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Com informações do Metrópoles

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também