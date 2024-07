Mais opções: veja programação especial de férias do Norte Sul e Pátio Central

Com grande parte das escolas iniciando o período de férias a partir desta semana, o Norte Sul Plaza está com a programação recheada de atividades voltadas às crianças neste mês de julho. E o melhor, tem programação gratuita para a criançada.

Mini colônia - ‌A diversão começa pelas lojas do shopping. A Ri Happy está com uma mini colônia de férias gratuita para a garotada, com brincadeiras todos os dias, das 14h às 20h.‌

Slime e pulseiras - Já a Slimeria está com oficinas de slime e pulseiras. A iniciativa ainda tem um lado inclusivo para clientes com TEA (Transtorno do Espectro Autista): aqueles que apresentaram qualquer documento de identificação recebem desconto nas atividades, e o preço cai de R$30,00 para R$20,00. As oficinas têm duração de 30 minutos, e a promoção é válida por tempo indeterminado, podendo ser suspensa a qualquer momento sem aviso prévio.

Aero Kids - Na praça de eventos do Norte Sul Plaza, as crianças podem aproveitar o enorme Aero Kids. O Parque de aventuras foi montado com inflável, helicópteros, aviões e escorregadores temáticos, e a idade máxima permitida para embarcar na diversão é 13 anos. Para crianças menores de 4 anos, é obrigatório que os responsáveis acompanhem a participação no brinquedo. Os valores dos ingressos sofrem alteração dependendo do tempo de permanência no brinquedo e o horário de funcionamento segue o mesmo do shopping, de segunda a domingo.

‌Ingressos: R$ 35,00 de 1 a 15 minutos, R$ 40,00 de 16 a 30 minutos. Após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5,00 para cada 5 minutos adicionais. ‌Crianças com alguma deficiência devem estar acompanhadas pelos pais independente de idade e tem desconto especial de 50% na compra dos ingressos.

Pipa - ‌No sábado, dia 20, também terá oficina gratuita de Pipa, na Praça de Eventos ao lado da Loja Renner, das 14h30 às 16h. Interessados devem se inscrever no link.

Pátio Central

Nestas férias, a aventura está garantida no centro da cidade! São várias opções para todo mundo se divertir: brinquedos fantásticos, just dance e bubble house!

Free Play – Será uma oficina gratuita para revelar talentos na pista de dança e se divertir. Será de 15 a 19 de julho, das 13h às 19h. No dia 20, acontecerá o torneio, das 8h às 12h.

Bubble House – As atividades serão de 19 a 20 de julho, das 8h às 19h.

Playground – As atividades acontecerão todos os dias. Será das 8h às 20h, no 2º piso perto da praça de alimentação.

