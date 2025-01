Minha Casa, Minha Vida: MS contou com 19,8 mil contratações de unidades em 2024

Desde a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida há dois anos, Mato Grosso do Sul foi um dos estados que mais "aproveitou" o benefício e contou com mais de 19,8 mil contratações de unidades habitacionais.

Há contratações em praticamente todas as cidades, segundo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social. A capital, Campo Grande, lidera o número de contratos entre as cidades sul-mato-grossenses, com 8.569.

Na sequência das cidades que mais contrataram unidades no estado estão Dourados com 2.108, Três Lagoas com 1.550, Aparecida do Taboado com 542 e Sidrolândia com 339.

Em Mato Grosso do Sul, a maior parte das contratações foi realizada na modalidade FGTS, uma operação de financiamento do programa com recursos do FGTS, destinada a famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal bruta de até R$ 8 mil.

Nesta categoria foram realizadas, até o final do ano passado, 15.913 contratações no estado.

