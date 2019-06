Banda Seven Four faz o show "Divas" no Sesc

A Banda Seven Four vai fazer um show especial na próxima quinta-feira (27) a partir das 20h no Sesc Morada dos Baís. Será um show totalmente diferente, com o tema “Divas”, onde o repertório será todo de músicas cantadas por mulheres.

“E não para por ai! Teremos a participação especial do DJ Diego DS tocando junto com nosso Rock, uma pegada eletrônica. Totalmente diferente de tudo já visto em Campo Grande, fazendo com que o público tenha uma experiência incrível”, disse Flavio Rena, produtor da banda.

A Banda Seven Four toca HardPop, uma mistura de Hard Rock com POP, transformando várias músicas Pop no mais puro Rock, com o vocal de uma das mais bonitas vozes femininas de Campo Grande. A banda possui várias músicas autorais, tanto em português como em inglês, e essas já estão no repertório de shows.

A Seven Four possui mais de 20 composições. Nos shows além de músicas autorais, apresenta covers consagrados de bandas internacionais e nacionais, em versões exclusivas, característicos da banda. O repertório é eclético e tem canções de artistas como

Adele, Michael Jackson, Amy Winehouse, Bon Jovi, The Cranberries, Gunsn Roses, Pitty, Cassia Eller, Zeca Baleiro, Ana Carolina, Roberto Carlos e outros.

A Banda

É composta por Dany Cristine, Voz e Violão, 20 anos, compositora, canta desde os 4 anos e aos 9, começou a cantar na igreja. Depois de fazer aula de canto começou a tocar em barzinhos, somente voz e violão e em 2017 entrou na Banda Seven Four, sendo uma das principais compositoras da banda.

Marcelo Santana, Guitarra, 23 anos, compositor, toca desde os 15 anos, desenvolveu suas técnicas sozinho se mostrando autodidata, além de ser também um dos compositores da banda.

Renato Monteiro, Baixo, 23 anos, toca desde os 16 anos, começou na guitarra depois passou para baixo, se firmando nesse instrumento, além de ser um dos fundadores da banda.

Leonardo Velbion, 23 anos, baterista, iniciou na música aos 15 anos tocando guitarra base e baixo, após substituir o baterista em um show, pegou gosto pelo instrumento, também foi um dos fundadores da banda junto com Marcelo e Renato.

