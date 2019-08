Capital terá mais de 20 eventos em comemoração aos 120 anos; confira

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) movimenta mais de 20 eventos em comemoração aos 120 anos de Campo Grande no mês de agosto, com a promoção ou apoio de atividades que vão chamar a atenção da população campo-grandense e de turistas. Entre os destaques estão o Rally dos Sertões, Arte no Meu Bairro, Festival da Esplanada Cultural , Comitiva de Chefs, exposições, teatro, dança e o Festival do Sobá.

Entre os destaques estão o projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”, que foi lançado no sábado, dia 3 de agosto, no Coophavila 2, com show de Amâncio Cabrera, grupo Sampri e Tradição. A festa acontece todos os sábados de agosto e inicia a partir das 16h, sendo que o próximo bairro a receber o evento é o Nova Campo Grande, depois o Jardim Canguru, o Bom Jardim e o Jardim Leblon.

Esplanada Cultural

A segunda semana de agosto começa com o Festival da Esplanada Cultural, um evento que vai do dia 09 a 18 de agosto, com programação diversa que inclui música, dança, roda de capoeira, teatro. Estas linguagens fazem parte de contrapartidas dos fundos FMIC (Fundo de Investimentos Culturais) e do Fomteatro (Programa de Fomento ao Teatro).

Entre a programação do Festival, a Esplanada Ferroviária recebe o Comitiva do Chefs, um projeto financiado pela Prefeitura Municipal, por meio da Sectur com o FMIC. O evento vai de 16 a 18 de agosto, com concurso gastronômico, aula show e corredor gastronômico.

Agosto também terá os eventos Semana do Patrimônio e a Mostra de Turismo.

Festival do Sobá

A 14ª edição do Festival do Sobá, de 8 a 11 de agosto, também é parte integrante do Festival. O show da dupla Marcos e Belutti nesta quinta-feira (08), às 20h, tem apoio cultural da Sectur.

Confira a agenda:

- 1 a 31 de agosto – Exposições “O ARCA e a Morena de 120 anos: a minha, a sua, a nossa história”, no Shopping Norte Sul Plaza, Pátio Central Shopping e Cefor/Semed;

- 2 a 10 de agosto – Ceramizando Campo Grande 120 Anos, na Plataforma Cultural;

- 3 de agosto – Abertura do Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”, no bairro Coophavila 2, com apresentação na Avenida Marinha, entre a Rua do Porto e a Rua da Península;

- 8 a 11 de agosto – 14ª edição do Festival do Sobá;

- 9 a 18 de agosto – Festival Esplanada Cultural, na Plataforma Cultural;

- 10 de agosto – Arte no Meu Bairro no Nova Campo Grande;

- 15 e 16 de agosto – Semana do Patrimônio;

- 16 de agosto – Sarau da Morena na Biblioteca Municipal;

- 16 e 17 de agosto – Festival Corredor Gastronômico na Rua Bom Pastor, em parceria com a Sedesc;

- 16 a 18 de agosto – Comitiva dos Chefs, financiado pelo FMIC – Fundo de Investimentos Culturais, na Plataforma Cultural;

- 17, 18 e 24 de agosto – Jogos Radicais Urbanos, na Lagoa Itatiaia, em parceria com a Funesp;

- 21 de agosto – Cardápio Seresteiro Especial 120 anos na Praça dos Imigrantes;

- 23 de agosto – Um Canto às Mulheres na Praça dos Imigrantes, em parceria com a Semu;

- 23 de agosto – Abertura do Rally dos Sertões na Praça do Papa, em parceria com a Funesp;

- 24 de agosto – Arte no Meu Bairro no Bairro Bom Jardim;

- 26 de agosto – Desfile Cívico na Rua 13 de Maio;

- 28 de agosto – Tributo à Mulher Negra;

- 30 de agosto – 2ª Mostra de Turismo no Museu Dom Bosco;

- 31 de agosto – Reviva Cultura;

- 31 de agosto – Arte no Meu Bairro no Jd. Leblon.

Deixe seu Comentário

Leia Também