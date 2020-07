Casa da Criança Peniel fará Live Cultural Solidária nesta quarta

A Casa da Criança Peniel promoverá uma Live Cultural Solidária com a participação de vários artistas regionais como o Paulo Prado e com apresentação do Neno Ferreira para arrecadar doações para a instituição nesta quarta-feira (22).



A transmissão da festa será a partir das 18h pelas redes sociais da Sectur CG, Neno Ferreira, Mercadão Municipal CG e da ONG , com interação em tempo real do público que quiser doar, e todos os recursos arrecadados serão destinados para a instituição.

A live também contará com apresentações do Laço de Ouro, Zedu, Rech Filho, Vanildo Barbosa, Afonso Toledo, Nuno Baez, Adriana Scarpari, Johnny, Irwing Ferreira e outros artistas.



Durante a Live, as doações devem ser feitas por QR CODE ou diretamente na conta da Organização Não Governamental (ONG).



CNPJ: 97.352.645/0001-25

Bradesco

Agência: 1902

Conta: 17970-1



Banco do Brasil

Agência: 5783-5

Conta: 47553-X



ONG

A ONG fundada em Campo Grande (MS), em Dezembro de 1993, tem como objetivo atender crianças e adolescentes vítimas de situações onde houve violações de direitos.

O nome Peniel, procede de uma narrativa bíblica da experiência entre um homem e Deus – “Vi Deus face a face e minha vida foi mudada” (Gênesis 32:30) – que os motiva a continuar com nosso propósito de promover transformação, através de ações que proporcionem convívio familiar e comunitário, buscando desempenhar e garantir o direito de receber cuidados, proteção e afeto em ambiente familiar.

A ONG tem como prioridade se preocupar, ao máximo, com a garantia na melhoria da qualidade de vida, assistência material, emocional, espiritual, psicossocial e profissional para crianças e adolescentes, e preservar os direitos delas.







