Expo raiz: Expogrande 2023 confirma volta dos shows para o Parque Laucídio Coelho

A 83ª edição da Expogrande - a maior feira agropecuária do Mato Grosso do Sul - acontece de 13 a 23 de abril de 2023, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. É isso mesmo! Está de volta a Expogrande raiz, onde sempre foi. Para este ano, a previsão é de atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões nos onze dias do evento.

“Os shows musicais estarão de volta e serão realizados até a meia noite. Além disso, teremos os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios”, adiantou Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).

Com relação ao retorno dos shows musicais dentro do Parque Laucídio Coelho, o presidente da Acrissul revelou que terá um grande diferencial este ano. Para 2023, o parque terá duas categorias de ingresso, o qual quem irá somente visitar a feira, pagará um valor menor. Já quem for para os shows pagará um valor integral e terá acesso também ao restante da exposição.

“Teremos entrada e valores diferenciados, pois, quem adquirir ingressos para os shows musicais, poderá circular em todo o parque. E quem desejar apenas visitar a feira pagará um valor menor”, anunciou.

De acordo com ele, também estão confirmados os julgamentos de animais, bem como provas equestres; exposição de máquinas e tratores; leilão dos Arrependidos”; “Baile do Fazendeiro”; Parque de diversões; retorno da “Fazendinha” para visitas das escolas e da tradicional da “Barraca de Veterinária” em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

