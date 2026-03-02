Menu
Cultura

Grupo Casa abre inscriÃ§Ãµes para curso de teatro com bolsas em Campo Grande

Os alunos vÃ£o trabalhar leitura e texto em cena, montagem, criaÃ§Ã£o de cenas curtas e exercÃ­cios prÃ¡ticos

02 marÃ§o 2026 - 11h23VinÃ­cius Santos     atualizado em 02/03/2026 Ã s 11h50
Divulgação / Foto: Gabriella ThaisDivulgaÃ§Ã£o / Foto: Gabriella Thais  

Tem interesse em Formação Livre em Teatro? O Grupo Casa — Coletivo de Artistas abriu inscrições para o curso, com bolsas disponíveis para todas as idades: crianças, adolescentes e adultos, em Campo Grande. As aulas começam em março e terão encontros semanais.

Estão sendo oferecidas 15 bolsas integrais, além da opção com mensalidade, ampliando o acesso para pessoas de todas as idades que desejam explorar a criatividade, fortalecer o autoconhecimento e ampliar a socialização por meio da arte.

Ao longo do ano, os alunos passarão pelos processos de Leitura em Cena, Texto em Cena, Montagem e poderão criar cenas curtas, além de praticar exercícios de voz, corpo e construção de personagem, com apresentações abertas ao público. 

Segundo o professor Leonardo de Medeiros, na etapa final as turmas montam um espetáculo completo, escolhido pelos próprios alunos. “Nos últimos anos tivemos apresentações de clássicos como ‘O Beijo no Asfalto’, de Nelson Rodrigues, e também do musical ‘Wicked’. É um momento muito esperado, porque envolve ensaios aprofundados e aulas de figurino, de cenário, trilha sonora, sonoplastia e iluminação”, explica.

A diretora pedagógica da escola, Ligia Tristão Prieto, que é Mestra em Artes da Cena, destaca que o teatro vai além do palco. Para ela, as aulas ajudam no autoconhecimento, estimulam a criatividade e fortalecem o trabalho em grupo. “Cada aluno leva para a cena suas próprias histórias e vivências, transformando isso em expressão artística”, afirma.

A estudante Olívia Arruda, de 9 anos, conta que foi ela quem pediu para fazer teatro. “Eu gosto muito de atuar e fazer peças. Também consegui fazer mais amigos. Antes eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas e agora isso melhorou bastante”, relata.

Inscrições — Os interessados podem entrar em contato pelo número (67) 9 9203-2776 ou pelo instagram @grupocasaproducoes para receber informações da equipe pedagógica sobre as inscrições para as bolsas e também sobre a modalidade com mensalidade.

As turmas foram organizadas por faixa etária, com horários pensados para facilitar a participação de todos. A turma Encontro, para adultos acima de 18 anos, acontece às quartas-feiras, das 19h às 21h. A turma Travessia, voltada para crianças de 6 a 11 anos, ocorre aos sábados, das 14h às 15h30, e a turma Desafio, para jovens de 12 a 17 anos, acontece no mesmo dia, das 16h às 18h.

Sao JuliÃ£o - Dr Cury

