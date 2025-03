O Brasil conquistou um feito histórico na noite deste domingo (3) durante as premiações do Oscar, ao conquistar a primeira estatueta na história da cinematografia brasileira com o filme ‘Ainda Estou Aqui’, ganhador da categoria de Melhor Filme Internacional.

A premiação foi comemorada por vários brasileiros, incluindo nomes da política sul-mato-grossense, como o governador Eduardo Riedel, a senadora Soraya Thronicke, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro.

Riedel, em seu perfil oficial no Instagram, deu destaque para o feito histórico e ao trabalho de todos os envolvidos na produção.

“Histórico! Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional! Um momento de celebração para o cinema brasileiro e para nossa cultura, que brilha no cenário mundial. Orgulho imenso!”, publicou o governador.

Em seu Instagram, a ministra Simone Tebet comemorou a estatueta, além de parabenizar Fernanda Torres, Walter Salles, Selton Mello e toda a família Paiva.

““Ainda Estou Aqui” emocionou e uniu o nosso país! Melhor Filme Internacional no Oscar, maior vitrine do cinema mundial. Cruzou fronteiras e entrou para a história! Parabéns, Fernanda Torres, Walter Salles, Selton Mello, família Paiva, em nome de Marcelo Rubens Paiva, e todos que contribuíram para esta potência de filme. Orgulho! Meu muito obrigada! E VAMOS SORRIR, SIM!”, comemorou.

A senadora Soraya Thronicke se juntou às comemorações e elogiou o trabalho feito pela equipe de ‘Ainda Estou Aqui’, mas não deixou de lembrar o gosto “amargo” com o Oscar roubado de Fernanda Torres.

“Fernanda Torres pode não ter levado o Oscar, mas levou o Brasil ao topo! Sua atuação foi grandiosa e seu talento é inquestionável. Por aqui, somos só orgulho dessa gigante do nosso cinema, e de toda a equipe de "Ainda Estou Aqui", que levou o Oscar na categoria Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres é espetacular, e isso não se discute!”, publicou.

A deputada federal Camila Jara também foi outra que comemorou o prêmio, mas ainda se lembrando do prêmio “usurpado” do Brasil. Ela também deu destaque para a popularização de discussões sobre a democracia por meio da produção.

“Ainda Estou Aqui fez história hoje. Trouxe o primeiro Oscar para o Brasil com um filme que uniu o país em torno de sua própria história. A atuação de Fernanda Torres merecia mais um prêmio para o cinema nacional, mas, ainda assim, seu talento fez algo muito maior ao tornar a democracia assunto cotidiano em todo canto, desde a fila do ônibus até a sala da universidade. Parabéns, Fernanda! A gente precisava de você mais do que imaginávamos”, disse na postagem.

Outro membro do bloco sul-mato-grossense no Congresso a comemorar a premiação foi o deputado federal Dagoberto Nogueira, que em seu texto deu destaque para o Brasil ter parado o Carnaval para acompanhar a premiação de perto.

“O Brasil parou o Carnaval para ver o Oscar! Salvador silenciou os trios, e o país inteiro vibrou junto. Que momento histórico! O Brasil fez história no Oscar, e é impossível segurar a emoção. Ver nosso país brilhar na premiação mais importante do cinema mundial, sentir o Carnaval parar para celebrar essa conquista… é algo que jamais imaginei viver… Hoje, somos todos parte desse momento inesquecível”, comemorou.

O presidente da Alems, o deputado estadual Gerson Claro, comemorou o feito por meio de stories em seu Instagram. “O Brasil faz história no cinema. Um reconhecimento mais que merecido. Parabéns!”, disse Gerson.

