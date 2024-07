Projeto 'Pontes de Leitura' incentiva prazer da leitura infantil na Capital

Brenda Leitte, com Assessoria atualizado em 05/07/2024 às 17h20

Com o propósito de incentivar a leitura, ampliar o repertório literário e promover a reflexão sobre temas importantes, a Casa de Ensaio realiza a 2ª edição do projeto ´Pontes de Leitura´, da Biblioteca Áurea Alencar, para crianças e adolescentes da Casa, de escolas públicas da Capital e de organizações sociais.

A biblioteca Áurea Alencar, coração da Casa de Ensaio, busca desenvolver projetos transdisciplinares de leitura que proporcionem o contato com obras literárias de autores nacionais e internacionais e com textos de/sobre outras linguagens artísticas, como teatro, dança a artes visuais. O projeto ´Pontes de Leitura´ é realizado por meio de quatro ações: ´Rodas de Transleituras´, ´Converseiras Literárias´, ´Histórias de Brincar´ e ´Pontes Culturais´.

As ´Rodas de Transleituras´, que são mediadas por Íris Isis, buscam a fruição estética e análise interpretativa dos textos literários por meio de leituras mediadas. Nas rodas são elaborados estudos das relações entre literatura, música, pintura, fotografia, escultura e as demais manifestações artísticas em suas múltiplas potencialidades, além de análises e debates de obras e autores que apresentem diálogos profícuos entre o literário e as outras artes.

Já o ´Converseiras Literárias´, mediadas por Sarah Muricy, propõem a troca de conhecimento a partir da leitura de textos literários e da fala de especialistas que os apresentem de forma comparada, ampliando seus horizontes de leitura por meio de aportes filosóficos e/ou teóricos.

As ´Histórias de Brincar´, mediadas por Kely Zerial, abarcam as possibilidades lúdico-teatrais dos textos literários, proporcionando experiências sensíveis a públicos de diferentes idades, permitindo que estes possam interagir por meio de brincadeiras e dinâmicas próprias da cultura da infância, além de conhecer o rico acervo de histórias da literatura infantil e do folclore brasileiro.

E, a atividade ´Pontes Culturais´ tem como foco a realização de ações voltadas para o diálogo entre as ações do projeto e escolas públicas de Campo Grande, promovendo a realização de oficinas de mediação de leitura e contação de histórias e, a circulação desses conhecimentos em outros espaços educacionais.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado de MS.

1ª edição do ´Pontes de Leitura´ contou com o apoio do Criança Esperança

A 1ª edição do projeto ´Pontes de Leitura´, aconteceu em 2023 e, contou com o inventivo do Criança Esperança. Ao todo, foram realizadas 26 ações que impactaram: 157 crianças e adolescentes da Casa de Ensaio (oriundas de 51 bairros da capital); 1.500 alunos de escolas públicas de Campo Grande e 80 crianças e adolescentes atendidos por organizações sociais locais.

Na 1ª edição também foram adquiridos 234 novos livros para o acervo da biblioteca Áurea Alencar. Entre os novos livros, estão títulos de autores e autoras como Djamilla Ribeiro, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Reginaldo Prandi, entre outros.

As ações da 2ª edição do ´Pontes de Leitura´ começaram em abril e seguem até novembro deste ano. Acompanhe o ´Pontes de Leitura´ pelos Instagram da Casa de Ensaio.

