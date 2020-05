UFMS estuda revitalizar Autocine

Com a notícia de que o shopping Bosque dos Ipês iniciará o projeto cinema drive in, especulou-se a retomada das atividades do Autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O JD1 Notícias apurou a informação e constatou que existe apenas um projeto de revitalização, em andamento.

A atividade drive in, possibilita entretenimento a população em meio a pandemia do novo coronavírus, mantendo distância social e proporcionando uma volta no tempo para quem viveu os tempos de ouro do Autocine.

O Autocine (drive in), da UFMS, foi criado em 1972, e apesar de funcionar dentro da Universidade, inicialmente pertencia à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar os funcionários.

O local tem capacidade para até 128 carros, além de arquibancada para quem estava à pé, o Autocine possuía lanchonete, sala de projeção, pátio com postes em formato de chapéus onde ficavam os alto-falantes, o telão de cinema, portaria e bilheteria.

Os recursos provenientes dos ingressos eram revertidos para a compra de livros para a Biblioteca Central e as de outras unidades da Universidade. O Autocine está desativado desde 1989.

