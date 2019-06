Unidos da Vila Carvalho lança Enredo para Carnaval 2020

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho, a campeã do Carnaval do ano passado em Campo Grande-MS, anunciou no domingo (23), o Enredo para o Carnaval 2020 na Capital: “Carvalho Com Consciência Negra”.

A festa de lançamento foi na quadra da Escola, localizada no bairro de mesmo nome. Representantes das diretorias das demais escolas prestigiaram o evento, assim como o presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca CG), Eduardo Neto.

O Presidente de Honra da Unidos da Vila Carvalho, Zé Carlos Carvalho, explicou sobre a cultura e tradição da escola. “Nós fazemos parte da negritude e como somos do folclore afro-brasileiro, para nós é a continuidade da comemoração do nosso jubileu dos 50 anos de existência da nossa Escola”.

O ator performático Auguimar Silva, o Guima, apresentou uma performance que faz há 10 anos sobre a importância da Consciência Negra. “O trabalho é fundamentado na história de Zumbi dos Palmares”, resume ele.

Na sequência, ativista Romilda Pizzani declamou poema alusivo ao tema, mencionando mais de uma dezena de nomes de defensores da causa em atividade na capital. O público que lotou a quadra da Escola, aplaudiu as apresentações em pé, em sinal de absoluto apoio a escolha da Unidos da Vila Carvalho.

A Rainha da Bateria Nota 10 deste ano (Vila Carvalho), Rebecca D’Albinie, elogiou o tema. “É importante para o momento político-social que o nosso país vive e o Carnaval arrasta multidões, então é preciso falar sobre esta causa”.

O carioca Vadinho Freire, intérprete de Samba de Enredo da Vila Carvalho, destacou que “o samba é uma forma de fazer as pessoas se sentirem iguais na avenida e o negro está empoderado com seus cabelos, seu trabalho, seu visual e eu, que sou do Carnaval do Rio de Janeiro, lembro que isto chegou primeiro lá e agora fico feliz de Campo Grande estar repetindo isso”.

O Presidente da Lienca, Eduardo Neto, disse que o Carnaval 2020 começou a ser feito logo quando terminou o deste ano e sentiu satisfação em ver o primeiro lançamento de Enredo no mês de Junho.

“As demais escolas já estão se preparando também e sempre confiamos que o Carnaval será melhor ainda”, explicou ao informar que a vice-campeã, Deixa Falar, vai anunciar o seu Enredo na primeira semana de julho.

