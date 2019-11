Zezé di Camargo e Luciano abrem o FASP nesta quinta

A dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano abre nesta quinta-feira (14) a programação musical da 15ª edição do Festival América do Sul Pantanal, no Palco das Américas, na Praça Generoso Ponce, em Corumbá.

A programação segue até domingo com atrações apresentações de grupos teatrais, circenses e de dança, entre outros, com coletivos de Peru, Argentina, Bolívia e Uruguai.

Todos os dias uma atração nacional, além dos sertanejos, o sambista Diogo Nogueira se apresentará na sexta-feira (15), a banda Paralamas do Sucesso no sábado (16) e quem encerra o festival é a cantora Lucy Alves, no domingo (17).

A programação completa você pode conferir neste link .

Deixe seu Comentário

Leia Também