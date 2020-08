Ministério Público retoma tratativas para "volta às aulas" nesta quinta

O Ministério Púbico de Mato Grosso do Sul retoma nesta quinta-feira (13) as tratativas para encontrar caminhos para o retorno das aulas presenciais, suspensas devido a pandemia do novo coronavírus.

A reunião marcada para esta tarde será comandada pela promotora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Educação. A promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde também participará da reunião, além de representantes de escolas e órgãos de classe.

As aulas na rede pública de ensino foram suspensas em março e a decisão foi prorrogada por duas vezes em Mato Grosso do Sul. Agora, volta as aulas presenciais estão previstas para setembro. A decisão atinge as escolas públicas, mas o Estado recomenda as unidades particulares a seguirem a suspensão como medida de enfrentamento ao avanço do coornavírus.

A reunião desta tarde acontecerá na sede do MP, no Parque dos Poderes.

