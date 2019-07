Reme altera início das aulas e apenas creches retornam nesta terça

As aulas nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (Reme), que seriam retomadas nesta terça-feira (16) junto com as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei’s), as creches, foram adiadas e voltarão na próxima segunda-feira (22).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, a decisão foi tomada em conjunto com todos os superintendentes e equipe da Reme para que seja realizada uma reestruturação organizacional das unidades que atendem o ensino fundamental.

A secretária ressaltou que todos os técnicos e profissionais da Reme estão empenhados em comunicar os pais sobre a mudança do início das aulas. “As escolas irão avisar os familiares e também colocaremos avisos nas redes sociais e no site da prefeitura para que todos sejam informados a tempo”, destacou.

Elza também destacou que em breve será realizada uma nova chamada do concurso vigente para professores. Mais 148 profissionais serão convocados.

A Rede Municipal de Ensino conta com 106.222 alunos matriculados.

Deixe seu Comentário

Leia Também