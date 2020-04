UEMS antecipa recesso para maio

A reitoria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em reunião com Associação dos Docentes (Aduems), Sindicato dos Técnicos (Sintauems) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), decidiu por antecipar o recesso discente e docente para maio.

Na pauta foram discutidas a situação atual da pandemia do novo coronavírus no Estado, as ações que a UEMS tem desenvolvido junto às gerências das Unidades Universitárias e a discussão sobre o Calendário Acadêmico.

O reitor Laércio de Carvalho buscou no diálogo com as categorias, a construção conjunta de novas ações para a UEMS neste cenário. “As ações e as Campanhas realizadas neste período demonstram toda a preocupação com os nossos acadêmicos, considerando os mais vulneráveis. Além disso, seja na produção de máscaras caseiras, na realização de testes da Covid-19 e na arrecadação de alimentos, buscamos sempre atender a necessidade do povo do MS. Reitero, também, a importância das parcerias fortalecidas nesse período de crise”, destaca Laércio.

Entre os principais tópicos discutidos na reunião estão a publicação de Portaria antecipando o recesso discente e docente para o período de 04 a 17/05; convocação de reunião do CEPE com pauta única, para segunda quinzena de maio, visando discutir a readequação do calendário acadêmico de 2020; e o planejamento conjunto com Sintauems e Aduems visando a abertura gradativa das Unidades;

Deixe seu Comentário

Leia Também