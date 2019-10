26ª rodada do Brasileirão encerra nesta quinta-feira com três jogos

Três partidas encerram nesta quinta-feira (17) a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Na Ressacada, em Florianópolis (SC), o penúltimo colocado Avaí recebe o Internacional, oitavo na tabela de classificação. O compromisso está agendado para as 18h15 (MS).

Ainda no mesmo horário, o Santos entra em campo tentando se manter na briga pelo título e recebe na Vila Belmiro o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já as 20h (MS), o Fluminense encara o Athético-PR no Maracanã para tentar se distanciar do grupo dos quatro últimos colocados no campeonato.

Deixe seu Comentário

Leia Também