8ª edição da Corrida Sangue Bom está com inscrições abertas

A tradicional Corrida Sangue Bom chega à sua 8ª edição e está com inscrições abertas para atletas profissionais, corredores amadores e seus familiares.

O evento ocorrerá no dia 1º de junho, com largada às 7h30 na Avenida Afonso Pena, próximo à Cidade do Natal, em Campo Grande.

A corrida se consolidou como um dos eventos esportivos mais importantes da Capital reunindo corredores de diferentes níveis de experiência.

Os participantes receberão um kit contendo camiseta alusiva ao evento, número de identificação, chip para cronometragem, brindes e uma medalha de participação ao final da prova.

O evento contará com três opções de percurso:

Caminhada 3 km: Atividade recreativa, sem caráter competitivo, voltada para grupos familiares e iniciantes.

Corrida 5 km: Indicado para iniciantes e intermediários, com trajeto de baixa altimetria e pavimentação em todo o percurso.

Corrida 15 km: Percurso desafiador, indicado para corredores experientes, com variações de elevação e trechos de pavimentação mista.

Inscrições e valores

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por aqui.

2º lote: R$ 110 + 8% de taxa de serviço (até 28 de fevereiro);

3º lote: R$ 140 + 8% de taxa de serviço (de 1º de março a 30 de abril);

4º lote: R$ 200 + 8% de taxa de serviço (a partir de 1º de maio).

Assim como nas edições anteriores, todo o valor arrecadado será revertido integralmente para duas instituições beneficentes: o Hospital de Câncer Alfredo Abrão e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

