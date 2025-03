Barcelona, Liverpool e PSG agitam a quarta-feira de Champions League

A Liga dos Campeões não para nesta semana e para esta quarta-feira (5), a competição reserva três jogos em especial, mas dois com atenções muito reservadas: Benfica contra Barcelona e PSG contra Liverpool.

O duelo entre portugueses e espanhóis é uma reedição do encontro da primeira fase, onde os times protagonizaram um dos melhores jogos do torneio, com a virada épica do Barça, pelo placar de 5 a 4, no dia 21 de janeiro.

Eles voltam a se enfrentar, mas desta vez, pela partida de ida das oitavas de finais, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Mas este não é apenas o ingrediente do dia. PSG, que conseguiu se reerguer na reta final da competição, tem uma dura missão: enfrentar o Liverpool, time com a melhor campanha da primeira fase. O confronto acontece no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

O terceiro duelo interessante que a competição reserva para os amantes do futebol é o clássico alemão entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, que se enfrentam na Allianz Arena, em Munique. Pra fechar, ainda haverá Feyenoord e Inter de Milão.

Veja os horários de cada partida, de acordo com Mato Grosso do Sul:

13h45 - Feyenoord x Inter de Milão

16h - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

16h - Benfica x Barcelona

16h - PSG x Liverpool

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também