Campo Grande sediará 3ª edição da Taça Brasil Sub-08 de Futsal Masculino

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou, na última terça-feira (12), os times que disputarão a 3ª edição da Taça Brasil Sub-08 de Futsal Masculino. A competição será realizada em Campo Grande, no Ginásio Guanandizão, entre os dias 25 e 31 de março.

Ao todo, 12 equipes estão confirmadas para o torneio, que promete reunir talentos do futsal infantil de diversas regiões do país.

Os times participantes são:

Retrô Futebol Clube Brasil (PE)

Benfica Futsal (PB)

AFC Maranhense (MA)

Goiás (GO)

Palhoça (SC)

Liga Desportiva de Eusébio (CE)

Pezão (MS)

Remo (PA)

Medianeira (PR)

Amazon City (AM)

Siap Golden (RN)

Associação Atlética Pelézinho (Sediante)

A tabela de jogos e a formação dos grupos ainda não foram divulgadas pela organização. O evento será promovido pela Associação Atlética Pelézinho, em parceria com a Federação Sul-Mato-Grossense de Futsal e a CBFS.

