Capital terá atletismo, boxe e futebol neste fim de semana; veja programação

O fim de semana é de Carnaval, mas também tem um espacinho para o esporte. Neste sábado (1º) e domingo (2), haverá diversos eventos esportivos, como boxe, atletismo e a última etapa da primeira fase do Campeonato Estadual. Confira:

Sexta-feira (28)

5ª edição do Férias Cup (Slam Cup) de basketball adulto - feminino e masculino. Será no CEMTE (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), localizado naRua Tropeiro, 22 - Carandá Bosque.

Sábado (1)

2ª Copa MS de meio-fundo e fundo - Medalha Prof. Waldir Nogueira. Será na pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. A competição conta com 77 atletas e 10 clubes inscritos. No sábado (01) será das 14h às 17h, e no domingo (02) das 07h30 às 11h.

Copa Primeira hora de Boxe - Tradicional competição para iniciantes, ocorrerá no sábado (01) com a primeira sessão às 10h e a segunda sessão 19h. A terceira sessão será no domingo (02), às 10h. O campeonato será no ginásio Guanandizão e terá classes elite, juvenil e cadete, feminino e masculino.

Circulo Estadual de Vôlei de Praia de Surdos 2025 - Será na Praça Belmar Fidalgo, das 13h30 às 18h.

Domingo (2)

A 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol terá cinco jogos na última etapa da primeira fase, definindo os classificados para as quartas de final e os rebaixados para a 2ª divisão. Os jogos vão ocorrer simultaneamente no domingo (02) às 15h. Confira:

Águia Negra x Corumbaense (Ninho D´águia);

Dourados x Aquidauanense (Douradão);

Ivinhema x Costa Rica (Saraivão);

Operário x Pantanal (Jacques da Luz);

Coxim x Naviraiense (André Borges).

