Capital recebe estrelas para 2ª etapa do Circuito Tereré Beach Experience

Campo Grande será palco de um dos maiores eventos de beach tennis do país a partir desta sexta-feira (14). A 2ª etapa do Circuito Tereré Beach Experience reunirá quatro dos principais atletas da modalidade no mundo: o espanhol Antomi Ramos, o brasileiro Daniel Mola e as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini.

A competição seguirá até domingo (16) e contará com jogos de exibição e disputas em diversas categorias.

Antomi, conhecido como "Bruxo", enfrentou Daniel Mola na semifinal da Copa do Mundo de Beach Tennis 2024, em um duelo emocionante vencido pelo brasileiro na chave masculina. No entanto, a seleção espanhola garantiu vaga na final ao levar a melhor na disputa mista, terminando com o vice-campeonato diante da Itália.

Já Gasparri e Valentini, que formam uma das duplas mais vitoriosas do circuito, fizeram história ao conquistar o título do primeiro ITF Beach Tennis Finals, em dezembro de 2023, consolidando-se no Top 3 do ranking mundial.

Programação do evento

A competição acontecerá em duas unidades da Tereré Beach, nos bairros Chácara Cachoeira (Rua Raul Pires Barbosa, nº 821) e Via Park (Av. Nelly Martins, nº 121), com jogos em diferentes categorias.

A programação começa na sexta-feira (14), às 17h, com a disputa da categoria Mista B, seguida de um jogo exibição às 19h.

Sábado (15) - Unidade Cachoeira

- 7h30: Feminino C

- 13h30: Masculino C

- 17h: 70+ Feminino

- 18h30/20h30: Jogo de exibição

- Oitavas de final – 70+ Masculino

Unidade Via Park

- 7h30: Feminino D

- 14h: 70+ Masculino (fase de grupos)

Domingo (16) - Unidade Cachoeira

- 7h30: Mista C

- 14h: Masculino B

- 17h30: Feminino B

Unidade Via Park

- 7h30: Masculino D

Todos os dias do evento contarão com jogos de exibição, e no sábado, será a oportunidade de ver todos os convidados jogando juntos.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis para compra nas unidades da Arena Tereré durante o horário de funcionamento. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, e no período da manhã, a entrada será livre para todos os públicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também