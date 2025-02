Casemiro deve ser emprestado pelo United ao Flamengo, diz jornal

O Flamengo segue atento ao mercado de transferências buscando reforços antes do início do Mundial de Clubes. Um dos nomes especulados nos bastidores do clube é o do volante Casemiro, atualmente no Manchester United.

De acordo com o jornal inglês Daily Express, United estaria disposto a emprestar o brasileiro ao Rubro-Negro até o final da temporada europeia, em junho, com possibilidade de extensão do vínculo.

Segundo a publicação, o modelo de negociação envolveria a divisão do salário entre os clubes. Aos 32 anos, Casemiro perdeu espaço no elenco comandado por Erik ten Hag e, na atual temporada, foi titular em 16 dos 24 jogos que disputou, marcando três gols. Seu contrato com os Red Devils vai até meados de 2026.

Apesar da especulação, fontes brasileiras indicam que Casemiro não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento. Além disso, o Flamengo já entrou em contato com o staff do jogador para avaliar a possibilidade de negociação, mas a resposta inicial não foi animadora.

Casemiro foi contratado pelo Manchester United em 2022, vindo do Real Madrid, por 60 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões na cotação da época).

Inicialmente, teve um desempenho sólido e se tornou peça-chave no meio-campo dos ingleses. No entanto, a imprensa britânica passou a criticá-lo durante a temporada 23/24, aumentando as especulações sobre sua saída do clube.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também