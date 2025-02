CBF anuncia calendário de competições femininas para 2025; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário oficial das competições femininas para a temporada de 2025.

A temporada começa com a Supercopa Feminina, marcada para o dia 9 de março. Além disso, a CBF anunciou a Copa do Brasil Feminina, que será uma grande atração do ano, com a participação de 64 equipes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino.

A Copa do Brasil Feminina, que estreia em 2025, terá sua fase inicial no dia 14 de maio e se estenderá até 19 de novembro.

O Campeonato Brasileiro Feminino A1, que reúne as principais equipes do país, será realizado entre 23 de março e 14 de setembro, com uma pausa durante a Copa América Feminina, que ocorrerá entre 12 de julho e 2 de agosto, e também durante as datas Fifa. Com isso, a competição terá uma duração total de seis meses.

Além disso, a CBF anunciou que as competições A2 e A3 também integrarão o calendário, e ao todo, serão nove torneios ao longo de 2025.

Para garantir que os campeonatos estaduais ocorram sem sobrecarregar as equipes, foi criado um período protegido entre 3 de agosto e 14 de dezembro de 2025. Durante esse período, as federações estaduais terão a flexibilidade de utilizar as datas indicadas no calendário conforme a necessidade.

A definição do calendário foi resultado de um encontro entre representantes dos clubes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino e das federações estaduais, visando organizar uma temporada competitiva, bem estruturada e com oportunidades para as equipes de diferentes divisões.

Confira as datas das competições de 2025 para o futebol feminino:

Supercopa Feminina: 9 a 16 de março;

Brasileiro Feminino A1: 23 de março a 14 de setembro;

Liga de Desenvolvimento Feminina sub-16 e sub-14: 28 de março a 3 de abril;

Brasileiro Feminino A2: 19 de abril a 30 de agosto;

Brasileiro Feminino A3: 26 de abril a 16 de agosto;

Copa do Brasil Feminina: 14 de maio a 19 de novembro;

Brasileiro Feminino sub-20: 5 de junho a 21 de agosto;

Brasileiro Feminino sub-17: 7 de junho a 16 de agosto.

