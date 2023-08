Com duas lesões na coxa, Neymar pode demorar a entrar em campo pelo Al-Hilal

Para quem estava na expectativa de ver o Neymar em campo pelo Al-Hilal, vai ter que esperar mais um pouquinho. Isso porque o atacante brasileiro está com duas lesões na coxa e pode entrar em campo somente daqui um mês. As informações são do portão Record, de Portugal.

Segundo o portal, Neymar estaria sofrendo com duas lesões no músculo femoral da perna direita. Uma delas de grau leve, que pode ser resolvida até o final da semana. A outra, de grau um pouco mais grave, demandaria de tratamento e recuperação que podem chegar em até quatro semanas.

O jogador vai passar por uma nova ressonância magnética na próxima semana para que se tenha uma avaliação mais atualizada do quadro. Em um comunicado, o Al-Hilal se limitou a revelar que o jogador sentia dores musculares. Neymar fez sua primeira atividade como atleta do clube no domingo (20).

Após a partida da equipe no sábado (19), Jorge Jesus apontou que não entendia o motivo do camisa 10 ter sido convocado por Fernando Diniz para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador português foi categórico em afirmar que o craque não teria condições de atuar nas partidas contra Bolívia e Peru, marcadas para os dias 9 e 12 de setembro.

“Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação”, disse o Jesus.

Neymar chegou a atuar na pré-temporada do Paris Saint-Germain, quando jogou em compromisso da equipe na Coréia do Sul. Na ocasião, Neymar retornou aos gramados após mais de cinco meses afastado por conta de uma lesão no tornozelo direito, marcou dois gols e foi o destaque do time francês.

