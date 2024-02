Corinthians anuncia novo técnico; veja

Corinthians anunciou na noite de ontem (06) o nome do seu novo técnico, e foi o de António Oliveira. O português está na sua segunda passagem pelo Cuiabá. O contrato com o time paulista ainda não foi assinado, para isso acontecer é preciso que o pagamento da multa contratual, que gira em torno de R$ 1 milhão, seja realizado.

O contrato com o Corinthians terá validade até o final do ano, quando acaba a temporada nacional.

Mas quem é António Oliveira?

António nasceu em Lisboa, Portugal. Tem 41 anos de idade. Ele atuou como jogador de futebol na posição de zagueiro. Ele é um dos técnicos mais novos dos clubes da Série A do Brasileirão.

O ex-jogador atuou no Benfica por quase 15 anos e também jogou pela Seleção Portuguesa. Mas a carreira como zagueiro não foi de sucesso. Como técnico, já trabalhou no futebol iraniano, saudita e espanhol. Iniciou a carreira na comissão técnica auxiliando seu pai no clube Tractor, do Irã, em 2012. Mas foi no Kazma SC, do Kuwait, que começou a ser treinador.

Veio para o Brasil em 2019, para integrar a comissão técnica do Athletico Paranaense, até que foi efetivado como técnico em 2020. Em 2021, deixou o Brasil para retornar à Portugal como treinador da equipe B do Benfica. Dois anos depois, foi anunciado pelo Cuiabá, onde ficou por dois anos e conseguiu manter o time do Mato Grosso na Série A do Brasileirão. Deixou a equipe para treinar o Coritiba, mas voltou em abril de 2023.

