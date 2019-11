Conmebol escolhe árbitro polêmico para a final da Libertadores

Jônathas Padilha, com informações do Globo Esporte

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) escalou nessa terça-feira (12), o chileno Roberto Tobar, como árbitro principal para a final da Libertadores, Flamengo contra River Plate, que acontece no dia 23 de novembro em Lima, Peru.

Roberto é conhecido por diversas polêmicas, envolvendo esquemas com comitê e brigas pessoais com os jogadores.

Em 2012, Tobar foi suspenso após ser descoberto seu envolvimento no “clube do pôquer”, local onde membros da arbitragem se encontravam para jogar cartas, beber e escolher “a dedo” quais árbitros iriam para as partidas.

Além desse fato, mais de uma vez, jogadores relataram que o juiz teria chamado os mesmos para brigar no final da partida.

Apesar dessas ocorrências, o chileno é bem conceituado na Conmebol, ele apitou a final da Copa América, a final da Recopa de 2019 e a final da Copa Sul-Americana do ano passado.

Esse não é o primeiro contato do Flamengo com o juiz, ele foi árbitro de dois jogos nessa mesma Libertadores.

Confira a escalação do quadro de árbitros:

- Árbrito principal: Roberto Tobar (Chile)

- Assistente 1: Christian Schiemann (Chile)

- Assistente 2: Claudio Rios (Chile)

- Quarto Árbitro: Andre Rojas (Colômbia)

- VAR: Diego Haro (Peru)

- Assistente VAR: Piero Maza (Chile)

-Assistente VAR: Alexandre Guzman (Colômbia)

- Assistente VAR: Esteban Ostojich (Uruguai)

