Copa do Brasil: CBF define os 20 confrontos da segunda fase; confira

Com os resultados dos cinco jogos desta quinta-feira (27), ficaram definidos os 20 confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Os times vão se enfrentar em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate no tempo normal, assim como foi na primeira fase.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ainda vai detalhar datas e horários, mas reservou as semanas dos dias 5 e 12 de março para os duelos. Assim, a bola já volta a rolar pela competição na próxima semana.

Os confrontos da segunda fase serão:

- Atlético-GO x Retrô

- CSA x Tuna Luso

- Nova Iguaçu x Vasco

- Operário-PR x Tombense

- Athletico-PR x Guarany de Bagé

- Maracanã x Ceilândia

- Capital-DF x Porto Velho

- Ceará x Confiança

- Maringá x União-TO

- Botafogo-PB x Concórdia

- Athletic Club x Grêmio

- Vitória x Náutico

- Bragantino x São José-RS

- Remo x Criciúma

- Aparecidense x FC Cascavel

- Vila Nova x Rio Branco VN

- Atlético-MG x Manaus

- Olaria x Brusque

- Caxias x Fluminense

- Operário VG x Novorizontino

De olho na premiação - Ao contrário do que aconteceu anteriormente, a cota de premiação para quem passar à terceira fase é igual para todos. Os clubes classificados embolsarão a quantia de R$ 2,3 milhões. A divisão com valores iguais segue nas oitavas, quartas, semifinais e final, com aumento gradativo.

Em 2024, o Flamengo, que estreou na terceira fase, arrecadou cerca de R$ 93 milhões pelo título. Para 2025, a CBF fez um reajuste de 5% na premiação para os clubes da Série A. Neste ano, um time da elite do futebol brasileiro pode ganhar mais de R$ 101 milhões, caso estreie na primeira fase e seja campeão.

