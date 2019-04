Durante discurso, prefeito de Aquidauana menospreza Águia Negra

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, estava discursando e menosprezou o adversário do time de sua cidade pela final do Campeonato Estadual de Futebol profissional. Odilon disse em um ginásio de esportes nesta sexta-feira (12) não conhecer nem saber de onde é o adversário do time do Aquidauanense, no caso o Águia Negra da cidade de Rio Brilhante.

Para alguns torcedores do time de Rio Brilhante a fala do chefe do executivo, soou como menosprezo. Odilon estava discursava com a camisa do time da cidade quando a plateia presente começou a entoar o nome do time e o prefeito disparou: “eu não conheço o outro time e não sei de onde é”.

Um torcedor indignado, usou as redes sociais para dizer. “Impossível ele não saber quem é Águia Negra e nem saber que a equipe representa Rio Brilhante, até porque o Aquidauanense esteve jogando aqui nesse campeonato” relata.

Outros torcedores preferiram levar na esportiva. “Pra mim ele quis apenas apimentar ainda mais a decisão”, fala uma torcedora.

Águia e Aquidauanense se enfrentam na primeira partida da final do Campeonato Estadual neste domingo (14) no estádio Noroeste, em Aquidauana, a partida começa às 15h, o jogo de volta será dia 21 estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no mesmo horário, sendo que o Águia joga por dois resultados iguais.

Ambas as equipes estão garantidas na Copa do Brasil, e serie D do Campeonato Brasileiro ano que vem.

