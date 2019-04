Final inédita entre Águia Negra e Aquidauanense agita o interior

A decisão do campeonato Sul-Mato-Grossense será entre Águia Negra e Aquidauanense, as duas equipes vão fazer uma final inédita no Estadual. Os jogos serão realizados nos dias 14 e 21 de abril com o primeiro jogo no estádio Noroeste e a finalíssima no Ninho da Águia.

Os dois times se enfrentaram há menos de um mês, no dia 17 de março, em partida válida pela última rodada da primeira fase, na ocasião o Aquidauanense venceu por 2 a 1, jogando fora de casa.

Para chegar a final, o Águia Negra ficou na segunda colocação na primeira fase, nas quartas de final, enfrentou a Serc, a primeira partida perdeu por 1 a 0, mas no jogo da volta, venceu 2 a 0. Na semifinal venceu as duas partidas contra o Sete de Dourados, uma por 3 a 1 a outra por 2 a 1. O Águia chega para a final com a melhor campanha, por essa razão vai decidir o título em casa.

Já o Aquidauanense, somou 12 pontos na primeira fase e se classificou com a última vaga. Nas quartas enfrentou o Operário, e depois de vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o empate em 1 a 1 na segunda partida deu a vaga para a equipe. Na semifinal teve que enfrentar o Comercial, e o primeiro jogo ninguém balançou as redes, mas na segunda partida, a vitória por 2 a 1, garantiu o time na grande final.

