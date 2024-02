FIFA divulga ranking de seleções e Brasil ocupa a 5º colocação

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou hoje (15) o ranking internacional de seleções. A Argentina, atual campeã mundial, aparece em 1º lugar, enquanto a Seleção Brasileira caiu duas posições e agora ocupa a 5º colocação.

O Brasil foi a segunda seleção que mais perdeu pontos (-28,11), atrás somente da Suíça (31,94). Essa é a pior posição ocupada pela Seleção Brasileira desde o ranking de 2016, quando ocupou a 9º colocação.

O Brasil foi ultrapassado pela Inglaterra e Bélgica, somando 1784,09. As derrotas nas últimas rodadas das eliminatórias sul-americanas, que aconteceram no final de 2023, quando a seleção perdeu para a Colômbia e para a Argentina, colaboraram para a nova colocação.

O Brasil terá a chance de subir no ranking em 2024, com amistosos contra a Espanha e a Inglaterra marcados para março. Além da Copa América que acontecerá entre junho e julho, na qual a atual campeã também é a Argentina.

Confira os 10 primeiros colocados no ranking da FIFA:

1º - Argentina – 1855,20 pts

2º - França – 1845,44 pts

3º - Inglaterra – 1800,05 pts (+1)

4º - Bélgica – 1798,46 pts (+1)

5º - Brasil – 1784,09 pts (-2)

6º - Holanda – 1745,48 pts (+1)

7º - Portugal – 1745,06 pts (-1)

8º - Espanha – 1732,64 pts

9º - Itália – 1718,62 pts

10º - Croácia – 1717,57 pts

