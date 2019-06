Flamengo recebe o Corinthians pela Copa do Brasil

Mauro Silva, com informações do Globo Esporte

Com vantagem, o Flamengo enfrenta o Corinthians pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã com início as 20h30 (de MS) quem vencer passa para próxima fase da competição.

No duelo entre as equipes pelo jogo de ida, no dia 15 de abril em São Paulo (SP), o Rubro Negro venceu o time paulista por 1 a 0, com gol de Willian Arão e agora tem a vantagem do placar. Na Copa do Brasil não há gol qualificado.

Mas o Flamengo vai entrar com o time desfalcado, pois alguns dos seus jogadores como o Arrascaeta e Cuéllar foram convocados pela seleção uruguaia e colombiana, respectivamente, para disputarem a Copa América. Sem esses jogadores o treinador do time carioca Marcelo Salles deve usar Piris da Mota no lugar de Cuéllar, Renê volta ao time após ser poupado e Bruno Henrique retorna no lugar de Arrascaeta.

O Timão, comandado por Fábio Carille, vem de quatro vitórias na temporada, mas também enfrenta problemas para a partida desta noite, pois o lateral-direito Fagner sente dores na coxa e ainda não foi confirmado para o confronto. O jogador pode ser substituído por Michel Macedo.

