João Fonseca vence britânico e vai à 2ª rodada em Indian Wells, na Califórnia

A estreia de João Fonseca em Indian Wells foi de vitória contra britânico Jacob Farnley, durante a quinta-feira (6), na Califórnia.

Apesar de ter vencido o primeiro set por 6/2, o brasileiro viu o britânico fazer 6/1 na segunda parcial em meio a uma enorme ventania que acontecida durante o jogo. Ainda assim, Fonseca venceu o terceiro set por 6/3, avançando à segunda rodada. O próximo adversário do carioca é mais um tenista do Reino Unido, Jack Draper, atual número 14 do mundo.

Indian Wells é a segunda participação de João Fonseca em um Masters 1000. A primeira havia sido em Madri, em abril de 2024, quando venceu o norte-americano Alex Michelsen, na primeira rodada, mas acabou sendo eliminado por Cameron Norrie, na partida seguinte.

“Foi uma partida difícil, eu esperava isso desde o início do jogo. No primeiro set, consegui duas quebras e venci bem. No segundo set, ele foi melhor e levou. Mudei o meu jogo, reagi no segundo set e venci. Estou feliz pelo resultado”, disse o brasileiro.

