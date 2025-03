O atacante Luighi, jogador da base do Palmeiras, foi alvo de racismo durante uma partida pela Copa Libertadores Sub-20, contra o Cerro Porteño, na noite desta quinta-feira (6), no Paraguai. Torcedores fizeram gestos e imitação de um macaco em direção ao atleta.

Durante a entrevista pós-jogo, o jogador chegou a ser questionado sobre a partida, mas logo mudou o tom e perguntou se os jornalistas ali presentes não iriam relatar nada sobre o fato que ocorreu.

"Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?", disse bastante indignado.

Ele ainda questionou sobre as atitudes que a Conmebol ou até mesmo a CBF fariam. "Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender", finalizou Luighi.

Jogadores do elenco profissional do Palmeiras também se manifestaram e prestaram apoio ao garoto, que faz parte do grupo comandado por Abel Ferreira e foi "emprestado" para a Libertadores Sub-20.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também