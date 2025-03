Jogador do Coxim furta TV de alojamento como 'pagamento'

Um jogador do Coxim Atlético Clube, de 25 anos, foi detido pela polícia após furtar uma televisão de 42 polegadas do alojamento onde o time estava hospedado.

Segundo ele, o furto ocorreu como "forma de pagamento" pela suposta falta de apoio do clube após o rebaixamento do time no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025. O atleta foi ouvido na delegacia e liberado após devolver o objeto.

De acordo com a diretoria do Coxim, os jogadores foram dispensados após a confirmação do rebaixamento, algo previamente acordado com o elenco. No entanto, o atleta não teria concordado com a situação e decidiu levar a TV ao sair do alojamento.

O dono do local registrou um boletim de ocorrência de roubo, e o jogador foi localizado em um ônibus a caminho de Rio Verde de Mato Grosso, sendo levado à delegacia de Coxim para prestar esclarecimentos.

A polícia informou que o caso foi resolvido após a devolução do aparelho, e o jogador foi liberado. Por outro lado, um membro da direção do Coxim, que preferiu não se identificar, negou qualquer abandono ou falta de suporte aos jogadores.

Campeão sul-mato-grossense em 2006, o Coxim terminou o estadual na penúltima colocação, sendo rebaixado após quatro temporadas na elite. O time somou apenas duas vitórias, um empate e seis derrotas nas nove partidas da primeira fase do campeonato.

