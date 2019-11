Judoca campo-grandense ganha competição nacional

Saiba Mais Esportes Judocas do MS levam medalhas em competição nacional

A atleta judoca campo-grandense, Aléxia Vitória Nascimento ganhou ouro na disputa de terça-feira (19), na categoria meio leve, (até 48kg), de 15 a 17 anos, do tricampeonato dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), na Etapa Nacional, em Blumenau-SC.



Aléxia é da Escola Estadual Orcírio Thiago Oliveira, ajudou também a delegação de Mato Grosso do Sul a fechar o terceiro dia de evento com duas medalhas, de 10 obtidas até o momento.



A judoca começou sua trajetória rumo ao tricampeonato nas oitavas de final, contra a carioca Beatriz Lopes. Nas quartas, derrubou Fabiane Pires, do Distrito Federal, e na semifinal, a maranhense Maysa Carvalho. A “hora da verdade” foi diante de Krishna Alves, do Rio Grande do Sul.



Segundo o pai e técnico de Aléxia, Alessandro Souza Nascimento, um dos membros da comissão técnica sul-mato-grossense nos JEJ, o tri já era esperado, mas foi preciso concentração. “Eu a orientei o tempo todo para não perder o foco, sempre ligada no objetivo maior que era o título. Deu certo e conseguimos o tão esperado tricampeonato para coroar mais um ano”.



A segunda medalha de Mato Grosso do Sul do dia foi para Leticia Reis de Souza Borges, da Escola Estadual Rui Barbosa, de Campo Grande, pela categoria superligeiro (até 40 kg), a judoca da capital ganhou o bronze após superar a atleta, Viviane Vieira, do Ceará.

Até o momento, Mato Grosso do Sul tem 10 medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e cinco de bronze no quadro geral e já supera a marca da etapa nacional do ano passado, em que o Estado obteve oito condecorações durante toda a competição.

