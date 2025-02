Manchester City cutuca Vini Jr. antes de duelo contra Real Madrid

Antes do apito inicial para o confronto entre Manchester City e Real Madrid, uma provocação vinda das arquibancadas do Etihad Stadium chamou a atenção nesta terça-feira (11), pela Champions League.

Torcedores do time inglês exibiram uma faixa provocando Vinicius Jr. pela derrota na premiação da Bola de Ouro, vencida por Rodri, meio-campista do City.

O banner exibia uma foto do volante espanhol – que está afastado devido a uma grave lesão no ligamento cruzado anterior – acompanhada da frase "Pare de chorar com todo o seu coração", uma referência à música Stop Crying Your Heart Out, da banda britânica Oasis.

A provocação não foi apenas direcionada a Vinicius Jr., mas também ao Real Madrid. Na ocasião da premiação da France Football, no dia 28 de outubro do ano passado, representantes do clube merengue não compareceram ao evento.

Em comunicado oficial, o Real justificou a ausência afirmando que, caso o prêmio não fosse entregue a Vinicius Jr., deveria ter sido concedido a Carvajal.

O perfil oficial do Manchester City também entrou na provocação ao publicar nas redes sociais uma foto de Vinicius Jr. chegando ao vestiário, estrategicamente posicionada para destacar ao fundo uma imagem de Rodri segurando a Bola de Ouro no corredor do estádio.

No entanto, a postagem foi deletada minutos depois no Instagram, embora continue disponível no X (antigo Twitter).

Resposta da torcida do Real Madrid

Os torcedores do Real Madrid, presentes no estádio, não deixaram barato e responderam com cartazes defendendo Vinicius Jr. e ironizando a premiação.

Algumas mensagens afirmavam que "Rodry é melhor que Rodri", em referência ao atacante brasileiro Rodrygo, enquanto outras destacavam que Vini Jr. é o verdadeiro Bola de Ouro.

