Marta será titular e reforça a seleção

Recuperada da lesão na coxa esquerda sofrida no final de maio, Marta será titular na partida desta quinta-feira (13), contra a Austrália. A camisa 10 estará entre as 11 jogadoras principais da seleção brasileira após uma reunião realizada horas antes do confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino.

A informação de que Marta estará em campo desde os primeiros minutos da partida de hoje foi veiculada inicialmente pelo "GloboEsporte" e confirmada pelo UOL Esporte. A CBF ainda não confirmou oficialmente. Com o retorno de Marta, Debinha ou Bia Zaneratto devem partir para o banco de reservas.

A melhor jogadora do mundo irá atuar ao lado de Cristiane, autora de três gols na vitória por 3 a 0 contra a Jamaica. A partida contra a Austrália será às 13h (de Brasília), no Stade de la Mosson, em Montpellier.

