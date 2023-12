Mundial de Clubes: Fluminense tenta título inédito contra o Manchester City

Em busca do título inédito do Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense enfrenta o Manchester City (Inglaterra), a partir das 14h (horário de MS) desta sexta-feira (22) no Estádio Internacional Rei Abdullah, em Jedá (Arábia Saudita).

O Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto após superar o Al Ahly (Egito) por 2 a 0 na última segunda-feira (18), enquanto a equipe inglesa bateu o Urawa Red Diamonds (Japão) por 3 a 0 na outra semifinal, na última terça (19).

Tanto o Fluminense como o Manchester City buscam uma conquista inédita. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz se garantiu na competição após vencer o título inédito da Copa Libertadores. Já o time do técnico espanhol Pep Guardiola alcançou a passagem para o Mundial depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal da Globo, o site do ge (Globo Esporte) e pela Globoplay transmitem a partida.

