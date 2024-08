Olimpíadas Paris 2024: Confira o quadro de medalhas deste sábado (10)

Neste penúltimo dia de Jogos Olímpicos Paris 2024, o Brasil está na 19º colocação, entre a Irlanda e a Ucrânia. A maior mudança no quadro de medalhas foi a China, que assumiu a 1º colocação, deixando os Estados Unidos em 2º.

Nesta sábado (10), o Brasil conquistou mais duas medalhas, sendo uma prata com a Seleção Brasileira feminina de futebol, e o bronze com o vôlei feminino. O país fechou a sua participação nas Olimpíadas com 20 medalhas no total.

Já os Estados Unidos faturaram mais dois ouros, um com o Dream Team, no basquete, e o outro no futebol feminino, porém perderam o bronze na ginástica artística, após a romena Ana Barbosu ter pedido revisão de seu salto. Assim, ela tirou a medalha de Jordan Chiles.

Ouro

Beatriz Souza (judô)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia)

Prata

Willian Lima (judô)

Caio Bonfim (marcha atlética)

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Duas de Rebeca Andrade (individual geral e salto)

Isaquias Queiroz (canoagem)

Futebol feminino

Bronze

Rayssa Leal (skate)

Larissa Pimenta (judô)

por equipes na ginástica artística

por equipes no judô

Bia Ferreira (boxe)

Gabriel Medina (surfe)

Augusto Akio (skate)

Netinho (taekwondo)

Alison Santos (atletismo)

Vôlei feminino

