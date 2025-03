Representante de MS encara o SÃ£o Paulo na Copa do Brasil Sub-17

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, e o único representante sul-mato-grossense na competição terá um grande desafio pela frente.

O Instituto Ismaily, campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 em 2024, enfrentará o São Paulo, atual vice-campeão do torneio.

A partida será realizada no dia 11 de março, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), em jogo único, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

Caso vença, o time do Estado avançará para as oitavas de final da competição, que reúne as melhores equipes da categoria no país. Além deste confronto, outros 15 jogos acontecem no mesmo dia, definindo os classificados para a próxima fase.

O São Paulo chega como um dos favoritos ao título, tendo sido vice-campeão da última edição após ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na final.

O Tricolor paulista também ficou com o segundo lugar em 2021 e 2019, mas já conquistou o torneio em duas ocasiões, em 2013 e 2020.

Por outro lado, o Instituto Ismaily busca consolidar seu nome no cenário nacional. A equipe conquistou dois títulos estaduais de base em 2024, vencendo as categorias Sub-13 e Sub-17. No último torneio, superou o Náutico na decisão pelo placar agregado de 7 a 1, garantindo sua vaga na competição nacional.

Confrontos da Primeira Fase da Copa do Brasil Sub-17

Além de Instituto Ismaily x São Paulo, outros 15 jogos movimentam a competição no dia 11 de março:

Remo x Mazagão

Fortaleza x Atlético Piauiense

Bahia x VF4

Sport x Alecrim

Falcon x Olhodaguense

Flamengo x Porto Vitória

América-MG x Capital

Vasco x Coimbra

Atlético-GO x Cuiabá

Athletico-PR x Hope

Santos x Juventude

Juventude-MA x Galdez

Internacional x Chapecoense

Porto Velho x Batalhão

Amazonas x Monte Roraima

