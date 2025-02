Reunião técnica alinha preparativos para o Festival de Verão em março

Com menos de um mês para a realização do Festival de Verão, marcado para o dia 9 de março, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) realizou ontem (12), uma reunião técnica com os parceiros do evento que ocorre no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Na ocasião, foram apresentados os detalhes da organização, as atividades previstas e um croqui com a disposição dos espaços destinados a cada parceiro.

Entre as atrações previstas para este ano estão: yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit. Novas modalidades foram inseridas na programação, entre elas: hitbox, wrestling, escalada, tirolesa, yoga para crianças. Além disso, a atração musical do festival será por conta de Robertinho Menezes, agora em carreira solo, mas consagrado pelo seu trabalho no grupo Feitiço Moleque.

A reunião com os parceiros envolvidos na organização do evento aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com o intuito de assegurar a qualidade e o bom andamento do festival.

O diretor de Políticas Públicas de Vivência Esportiva, Carlos Alberto Nabham, ressalta a importância da parceria com várias instituições para que o festival atenda o público com diversas atividades. “Esse é o terceiro Festival de Verão que nós organizamos e já é uma sequência dos anteriores e a nossa intenção é melhorar e aprimorar cada vez mais. Esse ano já estamos com 32 atividades de lazer e cultura para a população, contando com a parceria de várias instituições”, frisa.

“O Festival de Verão é a abertura do nosso calendário de atividades esportivas da Fundesporte. Nós temos o objetivo de promover atividades físicas variadas para que a população sul-mato-grossense possa conhecer novas modalidades”, acrescentou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

