Seleção dos Emirados Árabes convoca oito brasileiros para Eliminatórias da Copa

A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos anunciou, nesta quarta-feira (5), a convocação de oito jogadores nascidos no Brasil, mas naturalizados como cidadãos do país, para os próximos compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A lista traz nomes conhecidos, incluindo alguns estreantes na Seleção dos Emirados.

Os atletas convocados são: Lucas Pimenta, Marcos Meloni, Fabio de Lima, Jonatas Santos, Luan Pereira, Bruno Oliveira, Caio Lucas e Caio Canedo. Dentre esses, Jonatas Santos e Caio Lucas fazem sua primeira aparição na Seleção principal dos Emirados Árabes Unidos.

Emocionado com a convocação, Caio Lucas expressou sua felicidade e gratidão: "Feliz demais, já era algo que eu estava na expectativa, sonhando [...] Desde que entramos com o processo de naturalização, esperava que pudesse representar a seleção dos Emirados. E agora a chance apareceu. Sou feliz aqui e será uma honra retribuir um pouco de tudo que recebo de carinho", afirmou.

Jonatas Santos, também estreante, destacou a importância do momento: "É um momento muito especial para mim. É o sonho de todo atleta jogar pela seleção, e eu fui muito bem recebido quando cheguei aqui nos Emirados Árabes. Isso só me dá mais ânimo para trabalhar e espero poder representar bem essa camisa", disse.

O técnico Paulo Bento, ex-treinador do Cruzeiro, prepara a Seleção dos Emirados Árabes Unidos para os jogos da data Fifa de março. A equipe enfrentará o Irã no dia 20 de março, em Teerã, e a Coreia do Norte no dia 25, em Riyad, na Arábia Saudita, com mando dos Emirados.

Our squad for this month's World Cup 2026 Qualifiers against IR Iran and DPR Korea #UAENT #AsianQualifiers pic.twitter.com/JsyRWL2CUJ — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 5, 2025

