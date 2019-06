Sem escolha, para continuar na Copa Brasil precisa vencer a Itália

o

A Seleção Brasileira enfrenta a Itália pela Copa do Mundo Feminina nesta terça-feira (18) às 16h (DF). O time brasileiro precisa da vitória para continuar na briga pelo título ainda não conquistado pelas jogadoras do Brasil. A equipe Italiana é a líder do Grupo C e ainda não perdeu na competição.

Amanhã é a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo que acontece no Stade du Hainaut, em Valenciennes (FRA). Com uma vitória e uma derrota o Brasil precisa da vitória para continuar sonhado com o título. A jogadora Marta disse que ainda fica nervosa quando entra em campo.

“Eu fico muito nervosa, o que é um pouco ridículo na verdade. Eu não consigo dormir e também tenho um momento pra mim, para conversar com Deus”, revelou a jogadora.

“Eu sempre uso a porta da frente pra entrar e descer do ônibus. Pode parecer louco, mas é algo que faço. Quando a bola começa a rolar, coloco tudo pra fora da mente e foco no trabalho que tenho que fazer “completou.

Grupo C

A Itália está em primeiro lugar com 6 pontos; o Brasil, em segundo, tem 3; a Austrália segue em terceiro também com 3; e fechando o grupo a Jamaica não marcou e já não tem mais chances de passar a próxima fase.

