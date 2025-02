Sem tomar gol há 1.096 minutos, goleiro brasileiro entra no top-20 mundial

O goleiro Lucas Gomes segue fazendo história no Paulista de Jundiaí. Além de liderar a equipe em uma campanha perfeita na Série A4 do Campeonato Paulista, com 100% de aproveitamento, ele alcançou uma marca impressionante de 1.096 minutos – o equivalente a 11 jogos – sem sofrer gols.

Com esse feito, Lucas entrou no top-20 mundial de goleiros com maior tempo de invencibilidade, ocupando a 18ª colocação no ranking histórico. O atleta supera nomes lendários do futebol brasileiro, como Rogério Ceni, Taffarel e Cássio.

Antes disso, ele já havia quebrado o recorde do próprio Paulista, que pertencia ao ex-goleiro Gilberto, detentor da melhor marca do clube desde a Divisão Especial de 1988 (antiga Série A2), quando passou oito jogos sem ser vazado.

O maior recorde de minutos sem sofrer gols ainda pertence ao brasileiro Mazarópi, ex-Vasco, que ficou 1.816 minutos sem ser vazado entre 1977 e 1978.

A sequência de Lucas Gomes começou ainda na temporada passada, quando passou ileso nas quartas de final da Bezinha de 2024 contra o Flamengo-SP, nos dois jogos do acesso diante da Inter de Bebedouro e nas duas finais contra o Colorado Caieiras.

Já em 2025, ele manteve o alto nível e não sofreu gols nas seis primeiras rodadas da Série A4, contra Matonense, São Caetano, Penapolense, Audax, Inter de Bebedouro e Jabaquara.

O Paulista é o líder isolado da Série A4, com 18 pontos conquistados em seis jogos, e busca manter a invencibilidade. O próximo desafio do Galo da Japi será neste sábado (17), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), contra o União Barbarense, pela sétima rodada do estadual.

